Собчак заявила Мизулиной, что в интервью с блогером Синяком нет пропаганды ЛГБТ

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, ранее попросившей МВД проверить ее новое интервью на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Собчак подчеркнула, что в ее шоу нет пропаганды и нарушений закона, а критика со стороны чиновников является проявлением гомофобии.

"Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду, а просто скажу: у нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как (блогер Игорь. – Прим. ред.) Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает", – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Она добавила, что интервью с Синяком – это просто разговор с человеком, который выглядит так, как ему нравится. По мнению журналистки, те, кто инициирует подобные проверки, сознательно провоцируют отъезд людей, опасающихся преследования, и делают это, прикрываясь заботой о детях.

Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ. В своем канале она назвала ролик "очевидной провокацией" и отметила, что публикация вышла в День защиты детей.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор из-за этого интервью. Он отметил, что Собчак продолжает пропагандировать в соцсетях ЛГБТ.