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24 июля, 15:14

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WP: вспышку "взрывной" диареи зафиксировали в 9 штатах США

Вспышка "взрывной" диареи произошла в 9 американских штатах

Фото: 123RF.com/picsperfect

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зарегистрирована вспышка циклоспороза – инфекции, вызывающей острую диарею. Случаи зафиксировали в девяти американских штатах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

"К Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии присоединились недавно включенные в этот список штаты – Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания", – сказано в сообщении.

Случаи "взрывной" диареи в новых штатах журналисты связали с измельченным салатом айсберг, его используют в ресторанах сети Taco Bell. По информации американской прессы, компания Taylor Farms является поставщиком продукта. Его производства находятся в США, Мексике, Канаде и в некоторых западноевропейских странах.

Телеканал ABC со ссылкой на CDC сообщал, что в стране подтверждено свыше 11,5 тысячи случаев циклоспороза. Более 6,5 тысячи заболевших зафиксировали в штате Мичиган.

Циклоспороз лечится антибиотиками и обычно не представляет угрозы для жизни человека. Вспышки заболевания чаще всего случаются в весеннее и летнее время. Возбудитель распространяется через фрукты и овощи, которые были обработаны водой, содержащей паразита.

Специалисты заявляли, что в последние годы число случаев циклоспороза в Соединенных Штатах растет. Эксперты связывают это с изменением климата и улучшением методов диагностики. Количество заболевших в США в 2026 году оказалось уже в четыре раза больше, чем в 2025-м.

Тем временем в России зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции. В детском лагере "Северный Артек" в Архангельской области заболели 16 человек, среди них – 13 детей.

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