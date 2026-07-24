SoraNews24: в Японии 99-летняя женщина попробовала взобраться на гору Фудзи

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Японка, которой 99 лет, собиралась совершить восхождение на гору Фудзи. Однако ей это не удалось сделать из-за подруги, передает SoraNews24.

Пожилая туристка, будучи на склоне вулкана, 17 июля позвонила в полицию префектуры Сидзуока и попросила о помощи. По ее словам, она вместе с 99-летней подругой поднималась в гору и упала.

Женщины переночевали в горной хижине, а потом хотели продолжить путь. Однако утром у пострадавшей разболелись поясница и ягодицы.

Спасатели нашли туристок и доставили пострадавшую в больницу. Угрозы для ее жизни нет.

Ранее российский альпинист упал при восхождении на гору Памир в Таджикистане. Все произошло в районе перевала Турамыс на высоте более 5 тысяч метров. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего россиянина доставят вертолетом в Душанбе 26 июля.