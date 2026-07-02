АВС: в США женщина сумела выжить, упав в горах с 450-метровой высоты

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Американская альпинистка выжила после падения с высоты 457 метров. Об этом сообщает телеканал АВС.

Инцидент произошел во время восхождения 31-летней женщины на гору Шаста в штате Калифорния. Она поднималась на возвышенность в составе группы начинающих альпинистов. Внезапно девушка сорвалась с высоты 457 метров.

Оказалось, что женщина упала в снег. Однако из-за непогоды в месте, где упала альпинистка, вертолет со спасателями на борту не смог приземлиться. В связи с этим на помощь девушке направился отряд рейнджеров, опытный альпинист из ее группы и еще один скалолаз, который находился в момент происшествия в том месте.

Пострадавшую госпитализировали. У нее зафиксировали лишь синяки и перелом лодыжки.

Высота горы Шаста составляет 4 317 метров. Она входит в систему Каскадных гор и является спящим вулканом. В последний раз он извергался в 1786 году.

Ранее пенсионерка отправилась в поход и разбилась в горах США. По данным представителей нацпарка Глейшер в штате Монтана, женщина двигалась в составе большой группы, но споткнулась и упала с высоты 147 метров с живописной тропы Хайлайн.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. На поиски тела отправили две группы спасателей, которые обнаружили мертвую женщину и передали тело полицейским для проведения медэкспертизы. Погибшую опознали как 73-летнюю Дайан Банкер из штата Айова.

