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02 июля, 09:41

Общество

Минувшая ночь в Москве стала тропической

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Погода, характерная для тропического климата, установилась в Москве в ночь на 2 июля. Температура воздуха в центре города не опускалась ниже 21 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его наблюдениям, вчера, 1 июля, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 29 градусов, в Тушине – 29,9, а на Балчуге – 30,4. Жаркая погода охватила и Подмосковье. В частности, в Немчиновке температурные значения достигли 30,6 градуса, Михайловском – 30,8, Коломне – 30,3, а на местном полюсе холода в Черустях – 30,1.

"Минувшая ночь в Москве была тропическая, как в Сочи, – от плюс 15,2 в Бутове до плюс 21,1 на Балчуге", – написал Тишковец.

При этом днем 2 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность. Вечером местами пройдут кратковременные дожди с сопровождением гроз, а на западе, юго-западе и юге не исключено появление града, диаметр которого достигнет 1–3 сантиметров.

Воздух при этом прогреется до 28–30 градусов, что окажется на 7 градусов выше климатической нормы.

Период жары в Московском регионе завершится уже в ближайшие выходные, 4 и 5 июля. Температурные значения в темное время суток опустятся до 15–16 градусов, а в светлое время будут варьироваться в пределах 23–25. Дальнейшее понижение продолжится и на следующей неделе.

Также в столицу придут осадки, которых в период с 4 по 6 июля выпадет около половины месячной нормы. Всего в городе ожидается до 43 миллиметров осадков – 4 ведра воды на метр площади.

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