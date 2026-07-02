Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 09:32

Общество

Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго выросло до 438 человек

Фото: AP Photo/Moses Sawasawa

Количество человек, которые умерли из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), выросло до 438. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам связи и СМИ страны со ссылкой на отчет, в котором приведены данные по состоянию на 30 июня.

При этом уже подтверждено 1 406 случаев заболевания. Летальность составляет 31,2%. 192 человека полностью выздоровели.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом в ВОЗ заявляли, что риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда. Согласно их заявлениям, это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

В Роспотребнадзоре сообщали, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. Специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в международном пространстве.

Ученые предупредили о стремительном распространении вируса Эбола

Читайте также


обществоза рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика