Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго выросло до 438 человек

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Количество человек, которые умерли из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), выросло до 438. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам связи и СМИ страны со ссылкой на отчет, в котором приведены данные по состоянию на 30 июня.

При этом уже подтверждено 1 406 случаев заболевания. Летальность составляет 31,2%. 192 человека полностью выздоровели.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом в ВОЗ заявляли, что риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда. Согласно их заявлениям, это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

В Роспотребнадзоре сообщали, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. Специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в международном пространстве.



