Политолог Макаркин: позиция Трампа станет главной интригой саммита НАТО в Анкаре

Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 год, утверждают зарубежные СМИ. Свидетельствует ли это об ослаблении поддержки Киева, разбиралась Москва 24.





Беспомощные?

Фото: AP Photo/Invision/Virginia Mayo

Страны НАТО не пришли к единому мнению относительно долгосрочных планов по оказанию военной помощи Украине на 2027 год, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.



По их данным, дискуссии велись в Брюсселе накануне саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. При обсуждении проекта итогового заявления никаких споров не возникло вокруг пункта, согласно которому Киев в сумме получит 70 миллиардов евро на военные нужды в 2026 году. Однако Италия не согласилась с формулировкой, что в 2027-м поддержка должна быть минимум на том же уровне, утверждают СМИ.



Кроме того, свои правки внесли Соединенные Штаты, которые заблокировали включение в проект положений о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. В финальной версии осталась лишь формулировка, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".



Параллельно НАТО пересматривает общий объем военной поддержки Украины. Как пишет Corriere della Sera, если ранее страны Альянса согласовывали дополнительную помощь Киеву в размере 40 миллиардов долларов, то в Анкаре так называемые "свежие фонды" (новые деньги к ранее утвержденным на предыдущих саммитах) составят не более 10–12 миллиардов. Журналисты издания объяснили это позицией США, которые больше не хотят делать серьезные вложения в поддержку Владимира Зеленского.



На фоне подготовки к саммиту в Анкаре растущие разногласия демонстрируют и другие страны. В частности, премьер-министр Болгарии Румен Радев в ответ на запрос экс-премьера Николая Денкова заявил о прекращении поставки вооружений Киеву, так как страна достигла предела возможностей без ущерба для собственной обороны.

Кроме того, Словакия планирует отказаться от новых кредитов для Украины: премьер Роберт Фицо настаивает, что его делегация на саммите не получит мандата на одобрение финансирования, и призывает к диалогу с Россией. Одновременно с этим обострились отношения Украины и Польши из-за героизации Киевом деятелей УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Также СМИ предрекли падение европейской поддержки из-за взрыва в Монако 29 июня, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По мнению журналистов, покушение вызывает вопросы об адекватности властей в Киеве и провоцирует дискуссии об опасности пребывания украинцев на территории Европы. Ранее газета Le Figaro сообщила, что следователи склоняются к версии о причастности к взрыву Службы безопасности Украины. Ранее Ермолаев планировал провести слушания в Европарламенте по коррупции в родной стране, рассказал РИА Новости экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике.



На этом фоне Киев запросил у Брюсселя дополнительные 6,6 миллиарда евро на военные нужды, поскольку украинский бюджет покрывает лишь 53 миллиарда из необходимых 136 миллиардов евро оборонных потребностей, пишет Reuters. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что долгосрочной угрозой для альянса остается РФ, а продолжение поддержки Украины – один из приоритетов. По его словам, мысли о России порой мешают ему заснуть по ночам.



Российские власти не раз заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если военный контингент из Европы появится на территории Украины, он станет законной целью вооруженных сил России.

Локальные трения

Исходя из логики предыдущих решений, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с Москвой 24 предположил, что в конечном счете поддержка Украины со стороны НАТО все же будет согласована.

"Текущая ситуация, скорее, демонстрирует не кризис единства внутри альянса, а проявление самостоятельности отдельных государств, в частности Италии. И чем дальше, тем больше страны будут показывать, что у них есть собственные интересы и видение ситуации, и с этим придется считаться. Сейчас это просто утрясается в рабочем порядке", – отметил он.



Предположения, что поддержка украинской риторики в целом ослабевает, эксперт назвал преждевременными выводами. При этом отдельные страны действительно продавливают свои интересы, из-за чего возникают локальные трения.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Например, между Польшей и Украиной есть конфликтные моменты, связанные с возвратом орденов и другими символическими вопросами. Однако о прекращении реальной поддержки никто пока не говорит. Все эти баталии происходят на символическом уровне, а когда речь заходит о конкретных решениях – финансировании, поставках вооружений и логистике, – поддержка продолжается в полном объеме.

По мнению политолога, исход саммита в Анкаре интересен прежде всего с точки зрения позиции Соединенных Штатов. Ключевой вопрос – как поведет себя президент США Дональд Трамп и какую роль в итоге сыграет Америка внутри НАТО.

"Сейчас их влияние в Альянсе постепенно уменьшается, но Штаты остаются ключевым членом. Именно от поведения Вашингтона во многом будет зависеть то, какие решения будут приняты. Американская позиция остается главной интригой: у Трампа, как известно, семь пятниц на неделе", – напомнил Макаркин.

В пример он привел недавний саммит "Большой семерки" (G7) во Франции. По данным СМИ, на нем произошло сближение позиций Трампа с европейскими партнерами, однако затем он вступил в публичный конфликт с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Политолог Юрий Светов в разговоре с Москвой 24 поделился мнением, что от саммита НАТО в Анкаре, кроме угроз в адрес России, ждать нечего.

"Они будут принимать воинственные заявления и намереваться добиться от Трампа публичных фраз о продолжении поддержки Украины", – предположил эксперт.

В частности, страны Альянса продолжат реализовывать программу вооружения, плюс в СМИ обсуждается информация, что НАТО готовится к столкновению с Россией в 2029–2030 годах.





Юрий Светов политолог Что касается Украины, поддержка не ослабевает – там просто идет торг из-за денег. Например, Евросоюз выделяет кредиты на 90 миллиардов евро, и значительная часть этих средств должна пойти на вооружение. ЕС ставит условие, чтобы на эти деньги покупалось оружие, произведенное только в Европе. С такой риторикой согласны не все: под вопросом американская продукция, и США в таком случае ничего не достанется.

Речь внутри Альянса идет не о том, чтобы не давать деньги Киеву, а о том, кто будет на них наживаться. В целом же НАТО твердо намерено продолжать боевые действия руками украинцев, резюмировал Светов.

