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27 июня, 17:11

Политика

Фицо осудил передачу Западом новых военных технологий Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Mateusz Wlodarczyk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил передачу Западом Украине новейших военных технологий. Об этом она заявил в программе "Субботние диалоги" общественно-правового вещателя STVR.

По словам политика, Россия находится в состоянии конфликта не только с Украиной. Такой вывод он сделал исходя "из того, что многие западные государства поставляют Украине передовые технологии, которыми должны управлять на территории Украины иностранные солдаты". Украинские солдаты ими не управляют, подчеркнул Фицо.

Он обратил внимание на удары по тылу России и сильнейшую международную напряженность.

"Боюсь, что если продолжится такое использование передовой западной техники, которую обслуживают западные военные эксперты на территории Украины, и будет использоваться самое современное оружие против России, то может последовать ответный удар со стороны РФ. И я сам себе задаю вопрос, хочет ли этого кто-нибудь или не хочет", – сказал премьер Словакии.

Он констатировал, вспоминая о недавнем заседании Евросовета, что за контакты с РФ и мирное урегулирование украинского конфликта высказываются лишь немногие крупные лидеры из государств – членов Евросоюза. Фицо выразил опасение, что многие премьеры "желают продолжения войны", однако Словакия, заверил он, всегда будет в числе тех, кто поддерживает диалог с Россией.

Кроме того, политик настаивает на том, чтобы мандат национальной делегации на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не предусматривал участия его страны в очередном военном кредите Киеву. Он уточнил, что на мероприятии может быть принято решение о предоставлении новой военной помощи Украине.

"Мы, наверное, не воспрепятствуем и не можем воспрепятствовать другим странам пособирать (деньги. – Прим. ред.) на войну", – добавил премьер Словакии.

Ранее сообщалось, что британские власти намерены поставить Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов за счет пакета поддержки UK Export Finance. Так Великобритания планирует обеспечивать работу украинских атомных станций следующие два года.

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