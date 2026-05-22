Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:31

Политика

Британия, Франция и Германия усилят поддержку Украины в ближайшее время

Фото: 123RF.com/tangducminh

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили украинского лидера Владимира Зеленского, что их страны усилят поддержку Киева в ближайшие месяцы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии британского премьера по итогам телефонных переговоров.

Детали разговора не приводятся. Уточняется лишь, что Зеленский рассказал Стармеру, Макрону и Мерцу о ситуации на поле боя. Западные политики подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна нарастит поставки боеприпасов Украине на коммерческой основе. Он уточнил, что Киеву уже поставляются снаряды в количестве, "исчисляемом миллионами".

В свою очередь, Еврокомиссия намерена передать Украине 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари сказал, что 5,9 миллиарда направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь.

Новости мира: США сократили помощь Украине на 99%

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика