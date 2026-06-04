Модель Кара Делевинь рассказала, что подверглась сексуальному насилию

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Модель и актриса Кара Делевинь рассказала в подкасте Call Her Daddy, что подверглась сексуальному насилию.

Она добавила, что зачастую это происходило под воздействием наркотиков. Кроме того, у нее были сексуальные фантазии, но она не собиралась воплощать их в реальность. В результате она не признавалась, что подверглась насилию, и не хотела с этим разбираться. Это приводило к тому, что модель чувствовала себя плохо.

"Я позволяла людям использовать меня в сексуальном плане, потому что иногда мне казалось, что это все, на что я способна", – подчеркнула Делевинь.

При этом, когда Делевинь была на "пике своей славы", к ней вернулись суицидальные мысли – девушка отметила, что должна была быть счастливой, но вместо этого считала, что ничего не заслуживает, и чувствовала вину. Тем не менее она не стала рассказывать, кто именно совершил насилие.

Ранее полицейские задержали британского актера Ноэля Кларка, известного по съемкам в сериале "Доктор Кто". Его подозревают в попытке изнасилования, произошедшей в Лондоне в 2007 году. Ему также вменяется непристойное поведение и сексуальные домогательства.

