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04 июня, 19:20

Технологии

Суд поддержал взыскание с Google Ireland 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Фото: depositphotos/andreyuu

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского обязала Google Ireland Limited выплатить около 160,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд, в частности, отклонил апелляционные жалобы Google Ireland Limited и американской Google International LLC, являющейся материнской компанией "Гугла", на февральское постановление арбитражного суда Москвы.

В своем заявлении Таляровский требовал признать незаконными две финансовые операции между "Гуглом" и Google Ireland Limited. Речь шла о расторжении договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключении аналогичного договора в апреле 2018-го. Просьба также касалась платежей "Гугла" в пользу Google Ireland в период с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года на сумму свыше 373,7 миллиарда рублей.

Вместе с тем управляющий потребовал взыскать с Google Ireland Limited сумму около 101,7 миллиарда рублей и проценты в размере примерно 58,6 миллиарда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил прошения.

Представитель Таляровского объяснил в суде первой инстанции, что новый договор уменьшил выручку российской компании: раньше она получала 20% от перепродажи рекламного пространства Google в России, а теперь – только 3%.

По мнению управляющего, основанием для заключения нового соглашения стал санкционный контекст, предполагающий безболезненный выход с российского рынка.

Представитель также отметил, что за два месяца до объявления об уходе Google с рынка рекламы в РФ компания перечислила семь платежей ирландской организации на общую сумму 46 миллиардов рублей.

В свою очередь, ответчики объяснили заключение нового договора изменением рыночных условий за 9 лет. Якобы старое соглашение стало невыгодным для "Гугла", поскольку обеспечивало рентабельность в 17–19% при средних значениях в 3,8–6%. При этом рентабельность "Гугла" оставалась выше, чем у других российских участников рынка.

Однако заявители в апелляционных жалобах указывали на рыночность сделок и на пропуск сроков их оспаривания.

Ранее бельгийский суд арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро по требованию российского ООО "Гугл". Своим прошением компания хотела предотвратить банкротство или реструктуризацию до завершения судебного процесса.

В частности, "Гугл" требовал выплаты дивидендов, которые, по мнению российского суда, были выведены из компании перед банкротством для уклонения от расчетов с кредиторами.

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