Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще 10 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку еще десяти беспилотников, летевших к Москве. Об этом в ночь на пятницу, 14 августа, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Вечером в четверг, 13 августа, силы ПВО ликвидировали еще два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Специалисты уточняют возможные последствия воздушной атаки.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения объявлены в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.