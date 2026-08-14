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14 августа, 06:58

Политика

Президент Финляндии Стубб призвал наладить контакты с Россией в ближайшее время

Фото: ТАСС/AP/Muhammed Abdullah Kurtar

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что контакт с Россией должен состояться в ближайшие два месяца. Об этом он заявил в интервью журналу Koululainen.

"Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель, в ближайшие два месяца должен состояться какой-то контакт", – сказал Стубб.

По его словам, переговоры с Москвой необходимо проводить в координации с другими европейскими странами. Глава Финляндии подчеркнул, что связи нужно укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне.

Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией.

Столтенберг подчеркнул необходимость сильной обороны, чтобы "справиться с российским медведем", но допустил, что на определенном этапе "с ними можно подружиться". Он также назвал заблуждением мнение о том, что вражда между европейцами и русскими заложена природой.

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