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14 августа, 05:22

Происшествия

Истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии

Фото: 123RF.com/aapsky

Истребитель НАТО сбил беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил республики в соцсети X.

На фоне произошедшего в четырех муниципалитетах на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога. Однако на данный момент угроза уже устранена, подчеркнули в армии.

Ранее в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался около границы. Дрон упал в подсолнечное поле. ЧП обошлось без пострадавших.

Минобороны Болгарии сообщило, что беспилотник мог быть дроном-приманкой "Майя", который применяется украинскими войсками. На фоне случившегося Болгария приняла дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

Позже глава МИД Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук. Во время беседы с украинским дипломатом Петрова выразила озабоченность Болгарии и уточнила, что любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство страны недопустимо.

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