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14 августа, 06:14

Происшествия

Повреждение зафиксировано около порта Усть-Луга в Ленобласти после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ленинградской области зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга в результате атаки вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Более подробная информация о случившемся уточняется. На данный момент силы ПВО уничтожили уже 37 беспилотников противника над территорией региона. Боевая работа продолжается.

Ранее шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике. Тяжелое ранение получил машинист поезда 1969 года рождения.

В Севастополе четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при обследовании территории после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда пиротехники выполняли работы по очистке земли от взрывоопасных предметов.

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