Четверо пиротехников МЧС и охранник погибли при разминировании в Севастополе

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при обследовании территории после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на своей странице в MAX.

Он уточнил, что вражеское средство поражения сдетонировало, когда пиротехники выполняли работы по очистке земли от взрывоопасных предметов.

Развожаев отметил, что у каждого погибшего остались родные и близкие, которым будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Севастополя и МЧС.

Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ в ночь на 13 августа. На городских объектах был введен особый режим. Город оказался временно обесточен.

В Балаклавском районе повреждены три многоквартирных и пять частных домов. Также в некоторых районах были зафиксированы возгорания травы и леса.

