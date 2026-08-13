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13 августа, 13:57

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Известные шеф-повара проведут мастер-классы для детей в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 15 и 16 августа состоится фестиваль "Эмбер фест", организованный в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Юных гостей ждут гастрономические мастер-классы с участием известных шеф-поваров и финалистки шоу "Кондитер. Дети" Дарьи Грубенко.

15 августа Виталий Сурин и Мария Янковская приготовят крамбл с нектаринами и ягодное мороженое. Грубенко покажет рецепт карамелизированной тыквы на гриле с гранолой и ванильным мороженым, а также научит готовить тако с курицей гриль, кукурузой, ананасом и кремом из авокадо. В свою очередь, Юлия Туцкая и Алиса Буслова испекут мини-пончики и сделают конфеты с жидкой начинкой.

Кулинарные занятия продолжатся и 16 августа. В этот день Грубенко расскажет, как приготовить яблоки на гриле с крамблом и мороженым. Вместе с Алексеем и Севером Миримскими она покажет способ запекания сливы на гриле в виноградном соусе с мороженым. Сурин будет жарить шашлычки из индейки с ананасовой сальсой, а Михаил Родионов приготовит идеальный стейк.

Помимо кулинарной программы, на фестивале организуют творческое занятие, подготовленное совместно с международным проектом "Машина мечты". Площадка бренда "Хочу домик" превратится во временный музей детского воображения, пространство которого создадут посетители. Внутри откроется выставка работ финалистов международного конкурса "Машина мечты". Также гости смогут поучаствовать в фотопроекте "Захвачены детским воображением" и сборке пазла на время.

Ранее учащиеся столичных медиаклассов приняли участие в съемках первого вертикального сериала "Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И" в кинопарке "Москино". По словам куратора проекта "Медиакласс в московской школе" Ксении Зиминой, многие ребята задумались о карьере в кино.

Съемки проводились на двух площадках: декорацией школы стала "Современная Москва", а уличные сцены снимали в "Центре Москвы".

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Сюжет: Лето в Москве
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