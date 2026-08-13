Ольга Бузова поздравила сестру Анну с рождением дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Певица Ольга Бузова поздравила свою сестру Анну Бузову с рождением дочери. О появлении на свет племянницы она написала в своем телеграм-канале.

Артистка рассказала, что в семье долго ждали пополнения, поэтому сейчас ее переполняют чувства и эмоции.

"Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя", – обратилась она к новорожденной племяннице.

Бузова поделилась, что этот особенный день провела с сестрой и даже успела увидеть девочку. По словам певицы, особенно важным событием рождение правнучки стало для ее бабушек.

38-летняя Бузова родила дочь 11 августа. Девочку назвали Марией. Для нее и ее избранника, бизнесмена Константина Штрыкина, рождение ребенка было большой мечтой.

