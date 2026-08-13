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13 августа, 15:57

Экономика

Россияне нарастили досрочные погашения ипотеки в начале 2026 года

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В январе – марте 2026 года граждане досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Примерно на каждую третью новую ипотеку приходилось одно досрочное погашение. В 90% случаев заемщики используют для этого собственные накопления. Остальные случаи связаны с рефинансированием задолженности в другом банке или продажей заложенной недвижимости.

Изменение поведения заемщиков во многом связано с привлекательностью сбережений, считает аналитик Наталья Мильчакова. Так как в 2025 году доходы россиян росли, у части граждан появились дополнительные средства. Кроме того, на погашение ипотеки в начале года могли пойти премии, бонусы и другие выплаты.

В свою очередь, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что более сильное влияние на решение заемщиков оказало падение ставок по банковским вкладам.

Чем выше ставка по ипотеке, тем больше потенциальная экономия от досрочного погашения. В первую очередь заемщики заинтересованы в сокращении задолженности по кредитам, оформленным на рыночных условиях.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить завышать цены при покупке жилья в рассрочку. Зампред Центробанка России Михаил Мамута подчеркнул, что стоимость квартиры при такой покупке не должна отличаться от цены при полной оплате. По его словам, правило о единой цене уже действует при покупке других товаров в рассрочку.

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