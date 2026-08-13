Ида Галич помогла собрать более 8 млн рублей на реабилитацию 6-летней девочки

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Блогер Ида Галич помогла семье 6-летней Софии из Краснодара собрать более 8 миллионов рублей на реабилитацию после тяжелого ДТП, сообщает "Радио 1" со ссылкой на страницу Галич в соцсетях.

Трагедия произошла 6 февраля – ребенка переехал автомобиль. Мама Софии обратилась к блогеру за помощью, чтобы привлечь внимание к ситуации и добиться ответственности виновника аварии.

После публикации обращения подписчики Галич начали активно перечислять деньги. За сутки сумма пожертвований превысила 8 миллионов рублей. Блогер поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

Семье предстоит продолжительный период восстановления и разбирательств. Собранные средства направят на реабилитацию девочки, а также на оплату услуг юристов и адвокатов, которые помогут разобраться в обстоятельствах ДТП.

Ранее на востоке Москвы пострадал 3-летний ребенок – по данным столичной прокуратуры, его сбил юноша 2008 года рождения, который управлял арендованным электросамокатом. В этот момент он двигался по тротуару. Пострадавшего госпитализировали, а ведомство взяло на себя контроль по установлению всех обстоятельств аварии.

