В МИД РФ заявили, что в ЕС услышали предупреждение Путина об ответе на захват судов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил уверенность, что в странах Евросоюза услышали предупреждение Владимира Путина об ответе России на захват ее судов. Об этом он заявил на полях IV форума "Арктика – регионы", передает ТАСС.

Ранее Путин предупредил, что Россия начнет зеркально отвечать на все попытки захвата ее торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что Москва сама будет определять, в каких акваториях последует ответ.

Президент рассказал, что в последнее время страны Европы все чаще захватывают российские корабли и продают полученное таким путем имущество. По его словам, это является настоящим "пиратством и разбоем".

Как считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Россия вправе атаковать все торговые суда в нейтральных водах при подозрении, что они перевозят грузы в интересах противника. Он отметил, что это было бы симметричным ответом на действия Европы.

