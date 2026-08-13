Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 15:46

Политика

В МИД РФ заявили, что в ЕС услышали предупреждение Путина об ответе на захват судов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил уверенность, что в странах Евросоюза услышали предупреждение Владимира Путина об ответе России на захват ее судов. Об этом он заявил на полях IV форума "Арктика – регионы", передает ТАСС.

Ранее Путин предупредил, что Россия начнет зеркально отвечать на все попытки захвата ее торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что Москва сама будет определять, в каких акваториях последует ответ.

Президент рассказал, что в последнее время страны Европы все чаще захватывают российские корабли и продают полученное таким путем имущество. По его словам, это является настоящим "пиратством и разбоем".

Как считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Россия вправе атаковать все торговые суда в нейтральных водах при подозрении, что они перевозят грузы в интересах противника. Он отметил, что это было бы симметричным ответом на действия Европы.

Читайте также


политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика