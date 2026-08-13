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13 августа, 16:34

Происшествия

Лжесотрудницы Соцфонда украли у пенсионерки из Подмосковья драгоценности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей после визита двух женщин, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Злоумышленницы заметили пенсионерку на прогулке и проследили за ней до дома. Под надуманным предлогом они проникли в квартиру.

"Пока одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии, вторая похитила драгоценности", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали злоумышленниц. Выяснилось, что женщины ранее были судимы. Они признались, что продали украденное, а вырученные деньги потратили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Бурятии 42-летний мужчина украл у родственников деньги. По данным регионального главка МВД, обнаружила пропажу накоплений 26-летняя женщина, которая вместе с сожителем откладывала деньги на отпуск – 130 тысяч рублей лежали под ковриком для собаки. Вернувшись из магазина, пара заметила, что часть суммы исчезла.

Выяснилось, что к краже причастен дядя сожителя потерпевшей, ранее судимый за аналогичные преступления. Зная, что родственники копят деньги, он дождался, когда они уйдут, обыскал дом, нашел тайник и забрал 81 тысячу рублей. За три дня он потратил все средства. Возбуждено уголовное дело.

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