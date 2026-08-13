Лжесотрудницы Соцфонда украли у пенсионерки из Подмосковья драгоценности

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Жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей после визита двух женщин, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Злоумышленницы заметили пенсионерку на прогулке и проследили за ней до дома. Под надуманным предлогом они проникли в квартиру.

"Пока одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии, вторая похитила драгоценности", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали злоумышленниц. Выяснилось, что женщины ранее были судимы. Они признались, что продали украденное, а вырученные деньги потратили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Бурятии 42-летний мужчина украл у родственников деньги. По данным регионального главка МВД, обнаружила пропажу накоплений 26-летняя женщина, которая вместе с сожителем откладывала деньги на отпуск – 130 тысяч рублей лежали под ковриком для собаки. Вернувшись из магазина, пара заметила, что часть суммы исчезла.

Выяснилось, что к краже причастен дядя сожителя потерпевшей, ранее судимый за аналогичные преступления. Зная, что родственники копят деньги, он дождался, когда они уйдут, обыскал дом, нашел тайник и забрал 81 тысячу рублей. За три дня он потратил все средства. Возбуждено уголовное дело.

