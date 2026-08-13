Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 19:49

Происшествия

Более 11 млн книг сгорело на складах Wildberries при ударах ВСУ

Фото: ТАСС/EPA

Более 11 миллионов книг сгорели в результате украинских ударов по складам маркетплейса Wildberries. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.

Как уточнили в профильных организациях, большинство утраченных изданий относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе. В частности, на складах хранились тиражи "Букваря" Надежды Жуковой и новой редакции Конституции России. Также в большом количестве пострадали пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

По информации ассоциаций, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.

Ранее в Wildberries опровергли информацию о реализации на платформе AliExpress товаров, пострадавших в результате пожаров на складах. В компании уточнили, что продукция, хранившаяся на логистических объектах, затронутых атаками, не может быть предложена покупателям. Подобные позиции оперативно убираются с витрины до тех пор, пока не будет проведена оценка их состояния и обновлены данные в учетных системах.

Wildberries запустила меры поддержки для продавцов после атак на логистические центры

Читайте также


происшествия

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика