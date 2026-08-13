Москвичи готовы платить от 500 руб за выгул собаки до 20 тыс руб за сутки в очереди

В Москве появляется все больше платных помощников, которые помогают жителям столицы экономить время, сообщили СМИ. Например, для того чтобы отстоять долгую очередь, можно нанять трамидатора, а чтобы решить какие-то вопросы в городе – "своего человека". Выгодно ли делегировать обязанности, разбиралась Москва 24.

От котоняни до "своего человека"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На сегодняшний день в Москве водитель, повар или домработница стали доступны не только миллионерам, но и простым жителям. Забота о питомцах – яркий пример: раньше услуги грумеров и специалистов по выгулу были востребованы в основном собачниками, но теперь набирают популярность и котоняни. Одной из них стала Анастасия Серова, у которой это основная работа.

"Я закончила университет, поняла, что не хочу работать по профессии, буду счастливой – работать с котиками. У нас в сервисе стандартные визиты (к питомцу. – Прим. ред.) – это 45 минут. Есть и более длительные, например на 3 часа", – рассказала она телеканалу Москва 24.

Такая услуга обойдется владельцам домашних животных примерно в 1 000 рублей в день. При этом иногда навестить и покормить питомцев недостаточно. Например, Александр Рыбаков, который уже 14 лет работает личным шофером, рассказал про необычный заказ: мужчину попросили покатать по Москве некоего Гошу. Александр предположил, что речь идет о внуке или родственнике заказчицы, но женщина вынесла клетку с попугаем, которому нужно было показать столицу. Такая услуга обошлась в 10 000 рублей.

Помимо этого, в Москве можно нанять людей, которые помогут в сборке вещей при переезде. Например, Евгения Авилова заявила, что способна взять весь процесс на себя и уложиться всего в один день. Ее команда из четырех человек действует слаженно: мужчины занимаются разбором и упаковкой мебели, а девушки собирают личные вещи клиентов.





Евгения Авилова помогает с переездом Недавно был заказ: позвонила девушка, и ей нужно было собрать только один чемодан. На такое мы тоже выезжаем, потому что многим людям не хочется заморачиваться, и мы спешим на помощь.

Еще одна необычная профессия – трамидатор, то есть человек, который способен часами стоять в очередях вместо своих клиентов. Один из них – Василий Савонин, которого буквально засыпают благодарностями, причем его услуга стоит примерно 1 000 рублей в час.

"Самая длинная очередь – это сутки. Тогда мне заплатили 20 000", – вспомнил Савонин.

Помимо этого, можно найти услуги "своего человека в Москве". К такому помощнику чаще всего обращаются заказчики из других регионов, которым требуется оперативно решить какую-либо задачу в столице: проверить качество товара, организовать отправку, провести переговоры с контрагентами или уладить возникшие сложности – конечно, все в рамках закона. Клиентам гораздо проще и выгоднее оплатить такие услуги, чем лично приезжать в столицу и тратить на это собственное время.

Экономическая выгода

Финансовый консультант Анна Тюрнева согласилась с тем, что сегодня в Москве можно делегировать практически любую бытовую задачу. Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час.

"Выгул собаки обойдется примерно от 500 рублей, услуги зооняни или присмотр за животным стоят ориентировочно от 500 до 1 500 рублей за визит или сутки в зависимости от сложности ухода. Ожидание в очереди может стоить от 600 до 1 000 рублей в час. При срочности, ночном времени или длительном ожидании цена будет выше. Организация предложения руки и сердца имеет огромный разброс по стоимости: от 8 000–15 000 рублей за базовую помощь и до 50 000–200 000 и более за полноценное событие с площадкой, декором, фотографом и индивидуальным сценарием", – рассказала эксперт Москве 24.

По ее словам, особенно заметно растет направление ухода за животными. По данным участников рынка, спрос на определенные виды помощи увеличивается на десятки процентов в год. Например, весной 2026 года интерес к выгулу собак вырос в 2,6 раза.

Основная причина популярности бытовых помощников заключается в дефиците времени у жителей мегаполиса. Люди фактически покупают не саму услугу, а свободные часы, которые могут потратить на работу, семью или отдых.





Анна Тюрнева финансовый консультант При этом делегирование должно быть финансово оправданным: полезно сравнить стоимость услуги с ценой собственного времени. Если человек за час может заработать 2 000–3 000 рублей, а помощнику заплатит 700–1 000, такое решение может быть экономически разумным. Но если освобожденное время не приносит ни дополнительного дохода, ни действительно значимого отдыха, регулярные мелкие поручения легко превращаются в незаметную, но существенную статью расходов.

Чтобы не разориться, эксперт порекомендовала заранее установить месячный лимит. Для большинства семей разумный ориентир составляет не более 3–5% чистого дохода на услуги бытового комфорта. Важно учитывать такие траты отдельной строкой бюджета, а не оплачивать их спонтанно.

"Лучше делегировать прежде всего те задачи, которые занимают много времени, требуют специальных навыков или регулярно создают стресс. Редкие и необычные услуги, например организацию предложения руки и сердца, стоит планировать как отдельную финансовую цель и заранее определять максимальные траты. Кроме того, необходимо сравнивать несколько предложений, проверять отзывы и заранее фиксировать стоимость, объем работы и возможные дополнительные расходы", – посоветовала Тюрнева.

Главный принцип здесь простой: бытовой помощник должен освобождать время и улучшать качество жизни, но не создавать дополнительную финансовую нагрузку. Если ради нескольких часов комфорта человеку приходится залезать в кредит или сокращать сбережения, такая услуга уже не выполняет свою основную задачу, подчеркнула финансовый консультант.

Вред и польза делегирования

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 предположила, роль в такой тенденции также сыграл искусственный интеллект. Делегирование задач нейросетям приучает к тому, что в жизни можно найти других людей и тоже переложить на них что-либо.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Что касается снижения самостоятельности из-за постоянного перекладывания дел, можно прогнозировать, что у какой-то части людей это действительно произойдет. Но именно у тех, кто не научился быть автономным: я предполагаю, что это более молодые. А те, кто умеет справляться самостоятельно и использует делегирование просто как инструмент, вряд ли потеряют эту черту, она уже сформирована.

Эксперт добавила, что та категория, которая не умеет справляться самостоятельно, ищет способы переложить ответственность или вовсе отказывается от выполнения задач. Тем не менее многие из них важны, и никуда от них не деться.

"Здесь есть разница: за внешне похожим делегированием иногда стоят разные психологические компоненты. Человек может хотеть и уметь делать, но не справляться из-за нехватки времени. Может не хотеть, но уметь, а может не уметь, но ему надо, и тогда это вопрос снятия ответственности", – объяснила психолог.

Такая привычка опасна только в том случае, если человек не хочет разбираться с важными для него, но сложными задачами. Если он способен самостоятельно решать вопросы, когда нужно, это нормально. Если же при любых обстоятельствах он не справляется и хочет все переложить на других, то уже есть проблемы, которые будут только усугубляться, заключила Сулим.