Москвичи готовы платить от 500 руб за выгул собаки до 20 тыс руб за сутки в очереди

В Москве появляется все больше платных помощников, которые помогают жителям столицы экономить время, сообщили СМИ. Например, для того чтобы отстоять долгую очередь, можно нанять трамидатора, а чтобы решить какие-то вопросы в городе – "своего человека". Выгодно ли делегировать обязанности, разбиралась Москва 24.
От котоняни до "своего человека"
На сегодняшний день в Москве водитель, повар или домработница стали доступны не только миллионерам, но и простым жителям. Забота о питомцах – яркий пример: раньше услуги грумеров и специалистов по выгулу были востребованы в основном собачниками, но теперь набирают популярность и котоняни. Одной из них стала Анастасия Серова, у которой это основная работа.
"Я закончила университет, поняла, что не хочу работать по профессии, буду счастливой – работать с котиками. У нас в сервисе стандартные визиты (к питомцу. – Прим. ред.) – это 45 минут. Есть и более длительные, например на 3 часа", – рассказала она телеканалу Москва 24.
Такая услуга обойдется владельцам домашних животных примерно в 1 000 рублей в день. При этом иногда навестить и покормить питомцев недостаточно. Например, Александр Рыбаков, который уже 14 лет работает личным шофером, рассказал про необычный заказ: мужчину попросили покатать по Москве некоего Гошу. Александр предположил, что речь идет о внуке или родственнике заказчицы, но женщина вынесла клетку с попугаем, которому нужно было показать столицу. Такая услуга обошлась в 10 000 рублей.
Помимо этого, в Москве можно нанять людей, которые помогут в сборке вещей при переезде. Например, Евгения Авилова заявила, что способна взять весь процесс на себя и уложиться всего в один день. Ее команда из четырех человек действует слаженно: мужчины занимаются разбором и упаковкой мебели, а девушки собирают личные вещи клиентов.
Еще одна необычная профессия – трамидатор, то есть человек, который способен часами стоять в очередях вместо своих клиентов. Один из них – Василий Савонин, которого буквально засыпают благодарностями, причем его услуга стоит примерно 1 000 рублей в час.
"Самая длинная очередь – это сутки. Тогда мне заплатили 20 000", – вспомнил Савонин.
Помимо этого, можно найти услуги "своего человека в Москве". К такому помощнику чаще всего обращаются заказчики из других регионов, которым требуется оперативно решить какую-либо задачу в столице: проверить качество товара, организовать отправку, провести переговоры с контрагентами или уладить возникшие сложности – конечно, все в рамках закона. Клиентам гораздо проще и выгоднее оплатить такие услуги, чем лично приезжать в столицу и тратить на это собственное время.
Экономическая выгода
Финансовый консультант Анна Тюрнева согласилась с тем, что сегодня в Москве можно делегировать практически любую бытовую задачу. Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час.
"Выгул собаки обойдется примерно от 500 рублей, услуги зооняни или присмотр за животным стоят ориентировочно от 500 до 1 500 рублей за визит или сутки в зависимости от сложности ухода. Ожидание в очереди может стоить от 600 до 1 000 рублей в час. При срочности, ночном времени или длительном ожидании цена будет выше. Организация предложения руки и сердца имеет огромный разброс по стоимости: от 8 000–15 000 рублей за базовую помощь и до 50 000–200 000 и более за полноценное событие с площадкой, декором, фотографом и индивидуальным сценарием", – рассказала эксперт Москве 24.
По ее словам, особенно заметно растет направление ухода за животными. По данным участников рынка, спрос на определенные виды помощи увеличивается на десятки процентов в год. Например, весной 2026 года интерес к выгулу собак вырос в 2,6 раза.
Основная причина популярности бытовых помощников заключается в дефиците времени у жителей мегаполиса. Люди фактически покупают не саму услугу, а свободные часы, которые могут потратить на работу, семью или отдых.
Чтобы не разориться, эксперт порекомендовала заранее установить месячный лимит. Для большинства семей разумный ориентир составляет не более 3–5% чистого дохода на услуги бытового комфорта. Важно учитывать такие траты отдельной строкой бюджета, а не оплачивать их спонтанно.
"Лучше делегировать прежде всего те задачи, которые занимают много времени, требуют специальных навыков или регулярно создают стресс. Редкие и необычные услуги, например организацию предложения руки и сердца, стоит планировать как отдельную финансовую цель и заранее определять максимальные траты. Кроме того, необходимо сравнивать несколько предложений, проверять отзывы и заранее фиксировать стоимость, объем работы и возможные дополнительные расходы", – посоветовала Тюрнева.
Главный принцип здесь простой: бытовой помощник должен освобождать время и улучшать качество жизни, но не создавать дополнительную финансовую нагрузку. Если ради нескольких часов комфорта человеку приходится залезать в кредит или сокращать сбережения, такая услуга уже не выполняет свою основную задачу, подчеркнула финансовый консультант.
Вред и польза делегирования
В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 предположила, роль в такой тенденции также сыграл искусственный интеллект. Делегирование задач нейросетям приучает к тому, что в жизни можно найти других людей и тоже переложить на них что-либо.
Эксперт добавила, что та категория, которая не умеет справляться самостоятельно, ищет способы переложить ответственность или вовсе отказывается от выполнения задач. Тем не менее многие из них важны, и никуда от них не деться.
"Здесь есть разница: за внешне похожим делегированием иногда стоят разные психологические компоненты. Человек может хотеть и уметь делать, но не справляться из-за нехватки времени. Может не хотеть, но уметь, а может не уметь, но ему надо, и тогда это вопрос снятия ответственности", – объяснила психолог.
Такая привычка опасна только в том случае, если человек не хочет разбираться с важными для него, но сложными задачами. Если он способен самостоятельно решать вопросы, когда нужно, это нормально. Если же при любых обстоятельствах он не справляется и хочет все переложить на других, то уже есть проблемы, которые будут только усугубляться, заключила Сулим.