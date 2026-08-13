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13 августа, 14:32

Политика

В Москве стартовал набор наблюдателей на выборы 2026 года

Фото: телеграм-канал "Общественная палата Москвы"

Общественного штаба по наблюдению за выборами создали в Москве. Решение об этом приняли на заседании столичной Общественной палаты, сообщается в телеграм-канале штаба.

Структура будет следить за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы, выборах в совет депутатов округа Щукино, а также за голосованием в столице на выборах высших должностных лиц в республиках Мордовия и Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

Руководитель штаба назначен Вадим Ковалев. Его заместителем по юридическим вопросам стал Виктор Блажеев, а по информационному сопровождению – Виталий Терентьев. Должность замглавы Общественного штаба и руководителя электронного штаба занял Илья Массух.

Голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. В настоящий момент в бюллетене числятся 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

Свыше 1,1 миллиона избирателей уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Еще 240 заявлений подали для голосования по месту нахождения, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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