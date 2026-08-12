Миколог Дьяков призвал не доверять ИИ при определении съедобности гриба

Россияне все чаще используют нейросети для сбора и идентификации грибов, за два года спрос на подобные приложения вырос в четыре раза, сообщили СМИ. Нужно ли доверять таким технологиям во время тихой охоты и какие опасности скрывает этот подход, разбиралась Москва 24.

Грибные места

Спрос на нейроприложения для грибников вырос в четыре раза за последние пару лет, а некоторые сервисы уже набрали по 1–2 миллиона скачиваний. По данным СМИ, в стране запущено около 15 сайтов и программ, которые помогают искать грибы и определять их вид.

Заядлый грибник Евгений из Приморья рассказал журналистам, что в некоторых сервисах есть актуальные карты "всхода" грибов, благодаря чему удается тратить меньше времени на поиск урожайных мест. Более того, нейросети повысили доходы его бизнеса: за две недели грибной волны ему удалось продать 13 ведер дикоросов на 35 тысяч рублей, тогда как прежде сумма еле дотягивала до 11–13 тысяч.

При этом ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский прогнозировал, что пик сезона в Подмосковье начнется в последней декаде августа и продлится до октября. В этот период в местных лесах ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. По словам миколога, осенние опята появятся в конце августа или сентябре, именно они составляют главную биомассу грибов в столичном регионе.

В свою очередь эксперт "Школы грибоводства" Александр Зименко в разговоре с Москвой 24 перечислил самые грибные места Подмосковья. По его оценке, белый сетчатый гриб лучше искать в серпуховских лесах, а маслята и рыжики нередко попадаются в молодых сосняках под Луховицами. Лисички же попадаются под Наро-Фоминском, а также в лесах около Егорьевска или Орехово-Зуева.

Однако, по словам Зименко, это лишь приблизительный ориентир, погода вносит серьезные коррективы. При этом пасмурная погода, которая началась 12 августа, поспособствует росту грибов, обратил внимание специалист.

Из сезона есть вероятность вынести и финансовую выгоду. Ранее экономический аналитик Денис Миролюбов отмечал, что на продаже грибов можно зарабатывать несколько тысяч рублей в день, однако стабильным бизнесом это не назвать из-за непредсказуемой урожайности.





Денис Миролюбов экономический аналитик 10 килограммов хороших белых грибов потенциально могут дать продавцу выручку в несколько десятков тысяч рублей. Но это не чистый заработок: нужно учитывать время на сбор, дорогу, сортировку и то, что продать весь товар по максимальной цене удается далеко не всегда.

Также размер дохода зависит от региона, вида грибов и числа посредников: чем их меньше, тем выше итоговая сумма, подчеркнул эксперт.

Низкая точность?

Нейросеть действительно может в какой-то степени помочь определить места, где больше шансов найти грибы, согласился в разговоре с Москвой 24 ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

"Она собирает информацию, где и что видели другие грибники, и на основе данных проще понять, в какой район стоит идти. Мы, профессиональные экологи, тоже иногда используем подобные инструменты, когда нужно отследить, какие виды и где пошли. Тут я не вижу проблем", – рассказал он.

Однако для определения вида грибов специалист крайне не рекомендовал пользоваться нейросетями.



(социальная сеть для любителей природы. – Прим. ред.) , говоря о высших растениях, по более-менее качественному снимку нейросеть распознает вид с точностью около 90%, и на это можно опираться. У грибов все наоборот, большую часть видов ИИ не определит.

Максим Дьяков ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Есть большой опыт работы с iNaturalist, говоря о высших растениях, по более-менее качественному снимку нейросеть распознает вид с точностью около 90%, и на это можно опираться. У грибов все наоборот, большую часть видов ИИ не определит.

Например, среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду. Их можно узнать только по реакции на срез: если подождать, сменится окраска. По фотографии этого не увидеть, и таких примеров среди дикоросов много, пояснил эксперт.

"Поэтому я бы очень не советовал полагаться на нейросети в вопросе "есть не есть". Нужен только личный опыт или консультация с тем, кто действительно знает. Собирать и употреблять в пищу можно только то, в чем есть уверенность на 100%", – заключил он.

Человек надежнее?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Точность искусственного интеллекта в распознавании грибов уже достаточно высокая для предварительной идентификации, в некоторых случаях она может достигать 95–99%, поделился в разговоре с Москвой 24 IT-эксперт Антон Аверьянов.

"Однако использовать нейросеть как окончательный источник информации о съедобности категорически опасно. По фотографии модель может определить наиболее вероятные виды, но ошибки возможны из-за освещения, возраста гриба, повреждений и сходства съедобных с ядовитыми", – рассказал он.

По словам эксперта, это не погрешность технологии, а объективные проблемы визуального определения. Человек тоже может ошибиться, если посмотрит на фото при плохом освещении.





Антон Аверьянов IT-эксперт Для повышения точности лучше использовать несколько фотографий: общий вид гриба, шляпку сверху и снизу, ножку, место среза и окружающую среду. Видео само по себе не даст принципиально больше информации, но может помочь показать форму и особенности с разных сторон. Также полезна геолокация, поскольку набор видов сильно зависит от региона и типа леса.

Однако вряд ли все эти функции реализованы в подобных приложениях, скорее всего, определение идет по одному–двум фото, предположил Аверьянов. Эксперт призвал как минимум перепроверять информацию в интернете или по справочнику, но еще лучше – проконсультироваться с опытным грибником, который сможет учесть все нюансы внешнего вида и условий произрастания.

"Если есть сомнения даже после проверки нейросетью, лучше не рисковать. Помните, что ошибка в определении может стоить здоровья или даже жизни и никакая технология не заменит живого опыта и знаний, накопленных поколениями. Поэтому относитесь к ИИ как к полезному помощнику, но не как к эксперту", – добавил Аверьянов.

Однако карты мест и прогнозы "всхода" грибов работают иначе. ИИ анализирует историю находок, погоду, температуру, влажность и данные пользователей, чтобы оценивать вероятность появления видов в конкретной зоне, объяснил специалист.





Антон Аверьянов IT-эксперт Скорее, это инструмент прогнозирования, чем точная карта, поэтому гарантировать наличие грибов в конкретной точке он не может. Но для грибников такая технология реально экономит время и повышает эффективность поиска.

Наиболее перспективны нейросети именно как помощник, а не замена опыта человека. Прогноз "всхода" – это своеобразный календарь, по которому можно планировать выходы "по грибы", но не более того, резюмировал Аверьянов.

