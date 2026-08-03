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03 августа, 19:39

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Эксперт Комиссаров: сезон белых грибов начнется в Подмосковье в середине августа

"Белые никуда не делись!" Что происходит с боровиками в подмосковных лесах

В 2026 году российские леса столкнулись с сокращением количества белых грибов. Как заявили эксперты, причиной стали климатические изменения и неаккуратное поведение туристов, повреждающих грибницы. Так ли это на самом деле и какого урожая стоит ждать в подмосковных лесах в августе, разбиралась Москва 24.

Требовательный житель леса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2026 году белые грибы встречаются в лесах реже, чем обычно, сообщил телеграм-канал Mash. По данным экспертов, на популяцию повлиял грибной туризм: участники групп часто игнорируют инструкции гидов и нарушают правила сбора. В результате страдает почва и лесная подстилка, которая важна для роста грибов.

Вторая причина – неблагоприятные климатические изменения и загрязнение среды, которое усиливается туристической активностью. Снижение качества почвы и воды мешает нормальному развитию грибниц.

Кроме того, ссылаясь на данные экспертов, журналисты подчеркнули, что белый гриб очень требователен к окружающим условиям. Чистота почвы, уровень влажности и соседство с конкретными деревьями критически важны для него. Если какой-либо фактор меняется, гриб исчезает, а на его месте появляются менее капризные виды, например лисички.

Вместе с тем эксперты также предупредили, что грибы не стоит собирать после затяжной жары. По словам члена общественного совета Росприроднадзора Дмитрия Федорова, в условиях засухи плодовые тела активно впитывают вредные соединения из почвы. Особенно много токсинов скапливается в старых и перезревших экземплярах. Кроме того, после жары грибы становятся водянистыми, часто содержат червей и плохо усваиваются организмом.

В свою очередь, автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров уверен, что информация об исчезновении белых грибов в российских лесах не соответствует действительности. В беседе с Москвой 24 он объяснил, что боровики никуда не делись, просто установившаяся жаркая погода временно повлияла на их активность и рост.

Ключевыми факторами здесь также остаются погодные условия, температура и влажность. Как только наступит похолодание и пройдут дожди, активность белых грибов восстановится, и уже в августе ситуация должна нормализоваться.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала про грибы

Кроме того, Тихомиров подчеркнул, что сама грибница располагается глубоко в почве, а значит, ее невозможно повредить даже при неаккуратном сборе. Не имеет значения, срезается гриб ножом или выкручивается из земли.

"При этом на численность действительно может влиять высокая антропогенная нагрузка: загрязнения, изменения экосистемы. Но это все еще не значит, что их не будет вовсе", – заверил эксперт.
 
В настоящее время в лесах много теплолюбивых лисичек: их можно собирать, отваривать и замораживать на зиму. В жареном виде они даже вкуснее белых, заключил Тихомиров.

Влияние температуры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вместе с тем научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров уверен, что сезон белых грибов вообще еще не начался. Обычно они появляются ближе к середине августа, поэтому говорить о малочисленности точно преждевременно.

В разговоре с Москвой 24 специалист объяснил, что у плодоношения существует цикличность: если в прошлом году урожай был обильным, в текущем он может быть скуднее.

"Это объясняется тем, что грибница устает, расходует накопленные питательные вещества и дает меньше плодовых тел, что абсолютно нормально. Никакой угрозы полного исчезновения видов нет", – подчеркнул эксперт.

Когда погодные условия становятся благоприятными для конкретного вида, грибница активизируется и начинает формировать плодовые тела. В настоящее время, например, это можно заметить по росту лисичек, поскольку верхняя температурная граница для них несколько выше, чем для белых, и достигает 30 градусов.
Никита Комиссаров
научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук

При наличии достаточно регулярных осадков лисички сейчас встречаются в изобилии. В свою очередь, при снижении температуры до диапазона 20–25 градусов активизируются другие виды – маховики и осенние опята, для которых такие показатели являются наиболее комфортными.
 
Если будет влажная, не слишком жаркая погода, активизируются и белые. Для этого вида важно, чтобы температура ночью не опускалась ниже 15 градусов, заключил Комиссаров.

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Какасьева Александра

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