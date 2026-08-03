Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области в результате атаки БПЛА

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В нескольких округах Херсонской области произошли частичные перебои с подачей электричества. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, причиной стала атака украинских беспилотников. На местах уже работают аварийные бригады.

Сальдо подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в домах местных жителей.

Ранее украинский дрон ударил возле реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. При этом удар пришелся в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, где проводится перемещение персонала.

В настоящее время ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Отсутствие второй действующей линии создает повышенные риски для безопасной эксплуатации станции.