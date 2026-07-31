Власти РФ прорабатывают меры для стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам выездного совещания в регионе.

Собрание провели заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов. Основное внимание уделили вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса республики и ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса.

"Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом", – отметили в ведомстве.

Одним из ключевых направлений работы станет формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей Крыма. Это, по замыслу разработчиков, позволит максимально оперативно проводить восстановительные работы в случае нештатных ситуаций.

Севастополь остался без света из-за удара ВСУ по энергоинфраструктуре в конце июня. В результате на поврежденных объектах ввели особый режим работы, а экстренные службы города были мобилизованы.

Через два дня в Крыму и Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти утверждали, что это позволит оперативно и эффективно решать задачи по обеспечению жизнедеятельности населения.

Однако в начале июля в республике произошло массовое отключение электроэнергии. Тогда из-за внешнего воздействия без электричества остались все города и районы полуострова, включая Севастополь.

Позже энергоснабжение большинства объектов Севастополя было восстановлено по резервной схеме. В связи с этим операторы связи Крыма активировали аварийный роуминг.