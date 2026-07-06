Энергоснабжение Севастополя восстановили по резервной схеме

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Энергоснабжение большей части объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак украинских военных, восстановлено по резервной схеме. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в мессенджере MAX.

"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители", – указал Развожаев.

Он уточнил, что для предотвращения перегруза энергосетей за пределами региона и недопущения аварии по всей энергосистеме 6 июля могут быть временные ограничения электроснабжения. По словам губернатора, отключения будут производиться точечно и при необходимости. График разместят в канале "Севастопольэнерго".

Севастополь временно остался без электричества из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре за пределами города. На объектах ввели особый режим, а соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Местных жителей призывали не перегружать сеть, когда электроснабжение будет восстановлено. Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром не выйдут на маршруты.