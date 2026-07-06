Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Выпускниками московских колледжей в 2026 году стали более 33 тысяч молодых специалистов, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин, подведя итоги учебного года.

Молодые люди получили востребованные профессии для ключевых отраслей городской экономики – транспорта, здравоохранения, строительства, финансовой сферы, безопасности, креативных индустрий и других направлений. При этом почти две трети выпускников начали работать еще во время обучения.

Самым массовым направлением подготовки стало сестринское дело. В этом году дипломы получили почти 4,1 тысячи специалистов, которые пополнят коллективы столичных больниц и поликлиник.

Еще более 2,7 тысячи выпускников завершили обучение по специальностям в сфере программирования и информационных систем. Теперь они смогут участвовать в развитии цифровой инфраструктуры Москвы.

Тысячи молодых специалистов также получили строительные профессии и будут работать на возведении жилых домов, дорог и объектов метрополитена. Впервые дипломы получили специалисты по информационному моделированию в строительстве.

Многие из них еще во время учебы устроились в ведущие проектные бюро и крупные компании, среди которых "Галс-Девелопмент", "Колди" и "МосАрхКонсалт". Сегодня это одно из самых высокооплачиваемых направлений строительной отрасли.

Впервые московские колледжи подготовили наладчиков станков и оборудования в механообработке. Обучение строилось по мультидисциплинарной программе, благодаря чему выпускники одновременно освоили 5 квалификаций: слесаря механосборочных работ, токаря, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, а также наладчика станков и манипуляторов с числовым программным управлением.

Выпускники, заключившие целевые договоры, уже трудоустроены в компанию "ОДК-Салют" – филиал "Объединенной двигателестроительной корпорации", входящей в госкорпорацию "Ростех".

Кроме того, в этом году колледжи впервые выпустили универсальных спортивных тренеров. Помимо подготовки по отдельным видам спорта – футболу, волейболу и единоборствам – студенты изучали анатомию, физиологию и биомеханику, а также получили дополнительные квалификации ассистента фитнес-тренера и инструктора.

За последние годы система среднего профессионального образования Москвы была существенно обновлена. Сейчас около 70% учебного времени занимает практическая подготовка, которая проходит на современном оборудовании и непосредственно на площадках будущих работодателей. Такой подход позволяет выпускникам выходить на рынок труда уже подготовленными и востребованными специалистами.

Ранее в Москве стартовала приемная кампания в городские колледжи. В этом году число бюджетных мест в колледжах увеличили на треть – с 37 до 50 тысяч, открыто 8 новых направлений, включая разработку ПО, ИИ-интеграцию, промышленный дизайн и техническую эксплуатацию летательных аппаратов. Увеличен набор на востребованные специальности в промышленности, IT, строительстве, туризме, креативных индустриях и транспорте.

Впервые абитуриенты смогут расставлять приоритеты при выборе специальностей, а вступительные испытания будут централизованными – результат засчитывается во все подведомственные колледжи.