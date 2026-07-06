Россияне стали в три раза чаще покупать кофе на маркетплейсах

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Продажи кофе на маркетплейсах по итогам первого полугодия выросли почти в три раза по сравнению с началом года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одной из платформ.

"Россияне все чаще приобретают кофе вместе с кофемашинами и кофеварками, а затем возвращаются за повторными покупками", – рассказала руководитель категории "Товары повседневного спроса" данного сервиса Екатерина Стригина.

Сейчас на площадке представлено более тысячи наименований кофе – от зернового и молотого до капсульного, растворимого и дрип-пакетов. Самым популярным остается зерновой кофе, на который приходится 42% продаж в денежном выражении и 56% – в штуках. Далее следует капсульный формат с долей 31 и 26% соответственно, а также быстрорастущий сегмент дрип-пакетов, который уже занимает 11% оборота.

В свою очередь, специалист, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачева отметила в беседе с RT, что ухудшение самочувствия после кофе далеко не всегда связано с аллергией. Чаще речь идет о реакции организма на кофеин или дополнительные ингредиенты напитка.

"Это могут быть зуд кожи, покраснение и высыпания по типу крапивницы, отек губ, век или лица, слезотечение, насморк и заложенность носа, кашель и затруднение дыхания", – отметила специалист.

При этом такие реакции, как учащенное сердцебиение, тревожность, дрожь, головокружение, бессонница и дискомфорт в желудке, не относятся к аллергии и связаны с действием кофеина.

Врач подчеркнула, что настоящая аллергия на кофе встречается крайне редко, а подобные симптомы чаще вызваны индивидуальной чувствительностью или сопутствующими заболеваниями.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович раскрыла, что зависимость от кофе можно победить с помощью постепенного снижения частоты употребления этого напитка. Нужно заменить его чем-то другим, например чаем. Много кофеина, в частности, содержат китайские сорта.