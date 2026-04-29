Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 09:24

Общество
Главная / Новости /

Психиатр-нарколог Касперович: чай может помочь побороть зависимость от кофе

Психиатр-нарколог заявила, что чай может помочь побороть зависимость от кофе

Фото: depositphotos/viktoriya89​

Побороть кофейную зависимость можно благодаря постепенному сокращению потребления напитка и замене его на другие, например чай, рассказала "Абзацу" психиатр-нарколог Мария Касперович.

По ее словам, китайские сорта чая содержат много кофеина. При этом она отметила, что одна чашка кофе утром – это прекрасно, но не более, так как излишняя стимуляция небезопасна. Организм потребует повышения дозировки, и зависимость все равно возникает. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, – осознанно себя ограничить.

Эксперт добавила, что чрезмерное употребление кофе может привести к повышению давления, тахикардии, учащенному сердцебиению и излишнему возбуждению, а это может негативно отразиться даже на здоровом организме.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что помочь взбодриться и повысить работоспособность могут чай мате и какао. По ее словам, какао, приготовленное из натурального порошка, можно назвать одним из самых полезных. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика