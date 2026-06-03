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03 июня, 16:10

Мэр Москвы

Собянин: Москва остается лидером рейтинга государственно-частного партнерства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва вновь возглавила рейтинг государственно-частного партнерства (ГЧП) среди российских регионов, который ежегодно составляет Минэкономразвития РФ. При оценке учитываются в том числе результаты реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений за предыдущие годы. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На сегодняшний день столица заключила 14 концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в сферах образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, гостиничного бизнеса и экологии. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 480 миллиардов рублей.

В 2025 году Москва подписала 4 концессионных соглашения с рекордным объемом инвестиций свыше 333 миллиардов рублей. 3 проекта предусматривают строительство и эксплуатацию новых магистралей.

К примеру, дорога от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы улучшит транспортные связи между Северным и Северо-Западным административными округами. Благодаря проекту сократится время в пути для более чем 550 тысяч жителей районов Войковского, Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники и Филевский Парк.

Еще одна магистраль соединит улицу Трофимова с Севастопольским проспектом. Она обеспечит транспортную связь территории бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом столицы в обход Третьего транспортного кольца и Варшавского шоссе. Улучшение транспортной доступности затронет Даниловский, Нагорный районы и Котловку, где проживают около 250 тысяч человек.

Также планируется строительство трассы от Новорижского шоссе до Северного обхода Одинцова. Новая дорога повысит транспортную доступность Красногорска, районов Крылатское и Кунцево, а также Одинцовского округа и территории Рублево-Архангельское.

Кроме того, с 2017 года правительство Москвы заключило 36 офсетных контрактов, 8 из которых были подписаны в 2025 году. Частные инвесторы вложат в развитие производств более 121,8 миллиарда рублей, что позволит создать свыше 9 тысяч рабочих мест. В свою очередь город закупит произведенную продукцию более чем на 727,6 миллиарда рублей.

Примечательно, что около трети всех офсетных контрактов приходится на сферу здравоохранения.

Ранее Собянин сообщил о разработке уникальных мер поддержки для развития высокотехнологичной промышленности в столице. По его словам, благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства предприятия города в прошлом году привлекли более 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов.

Это позволило построить свыше 184 тысяч квадратных метров промплощадей, ввести 19 объектов, закупить около 1,6 тысячи единиц оборудования и создать 3,3 тысячи рабочих мест.

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