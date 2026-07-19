С 1 сентября 2026 года изменятся правила проведения ВСОШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа о внесении изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 1 сентября 2026 года во всероссийской олимпиаде школьников произойдут изменения", – говорится в сообщении.

Согласно проекту, участника, удаленного с олимпиады за нарушение, могут лишить права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Кроме того, запрет на пронос средств связи и электронно-вычислительной техники планируется распространить на все этапы, включая школьный и муниципальный.

Еще одно нововведение коснется победителей и призеров предыдущего сезона. Они могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа.

В настоящее время проект приказа находится на общественном обсуждении, по итогам которого будет принято решение о целесообразности включения предложенных изменений в действующий порядок ВсОШ.

Ранее московский школьник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. При этом это не первая победа выпускника 11-го класса школы № 179 – он уже занимал 1-е место в Азиатской физической олимпиаде, Открытой международной олимпиаде по астрономии, финале Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.

