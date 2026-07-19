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19 июля, 15:47

Происшествия

В Кабардино-Балкарии туристка сорвалась с обрыва в Джилы-Су и погибла

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Женщина упала в обрыв у водопада в горах Кабарадино-Балкарии и погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о ЧП поступило в 14:30 по московскому времени. Все произошло в урочище Джилы-Су Зольского района около водопада Султан.

"Туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Спасатели отправились на место случившегося. Представители СУ СК РФ по региону уточнили, что по факту гибели женщины начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались с пика Виа-тау. Один из них погиб, другой пострадал.

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