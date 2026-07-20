Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 5 208

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Количество погибших в результате землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, достигло 5 208. Такие данные приводит спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Число пострадавших составляет 16 740, еще 6 462 человека числятся спасенными. За последние сутки список жертв увеличился на 139 человек, при этом количество вызволенных из-под завалов граждан не изменилось.

Помощь уже оказана 128 324 семьям. В 107 развернутых пунктах временного размещения находятся 23 820 человек, а полностью лишились крова 17 907 жителей. Стихия повредила 856 строений, из которых 190 полностью обрушились.

Также сохраняется сейсмическая активность в регионе: к 19 июля специалисты зафиксировали уже 1 388 повторных подземных толчков.

В масштабной операции по ликвидации последствий катастрофы задействованы почти 31 тысяча сотрудников экстренных служб, а также 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.

24 июня с интервалом в 39 секунд в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После этого в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.

Землетрясение стало самым мощным в стране за последние 126 лет. Разрушения затронули Каракас и другие регионы.