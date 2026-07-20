"Известия": Блиновская будет жить у родителей на Шаболовке после освобождения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

После освобождения из колонии блогер Елена Блиновская может поселиться в квартире родителей на улице Шаболовке в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, речь касается квартиры площадью 36,4 квадратного метра. Как отметил источник, у семьи блогера может быть и другая недвижимость, которая не попала в список имущества, арестованного или подлежащего реализации при банкротстве. В материалах дела также указаны два машино-места в жилом комплекса "Зиларт".

Собеседник газеты подчеркнул, что, исходя из этой информации, семья Блиновской может владеть недвижимостью в этом комплексе. В одно из таких помещений она, вероятно, сможет заселиться.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи выяснили, что она уменьшила размер своего заработка при помощи 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначили штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

В свою очередь, Блиновская попросила предоставить ей отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил ей приговор до 4,5 года, но не стал удовлетворять просьбы об отсрочке.

