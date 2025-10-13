Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Блиновской

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Мосгорсуд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, которая была осуждена на 5 лет колонии за отмывание денежных средств, сообщает ТАСС.

Апелляция смягчила ей срок наказания до 4,5 года. Ожидается, что уже в ближайшее время блогер выйдет из СИЗО.

При этом Блиновская просила суд отсрочить наказание до момента 14-летия ее младшей дочери. В этом отношении инстанция решила оставить приговор без изменений.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Следователи выяснили, что она занизила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. В этих целях Блиновская воспользовалась 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

В марте текущего года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Суд также взыскал с нее миллион рублей штрафа и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество Блиновской и ее мужа было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.

Позже она подала апелляцию, в которой попросила исключить из обвинения статью о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также два эпизода о неправомерном обороте средств платежей. По версии защиты, последующая изоляция блогера от общества негативно отразится на ее психологическом состоянии и на воспитании ее детей.

