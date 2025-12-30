Форма поиска по сайту

30 декабря, 20:59

Политика

Россия выразила протест диппредставителям Латвии, Литвы и Эстонии

Министерство иностранных дел России выразило протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

В министерстве объяснили, что данные меры были приняты в связи с введением властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

По данным ведомства, такие действия властей Латвии, Литвы и Эстонии затрудняют деятельность российских загранучреждений и нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой прибалтийские страны должны предоставлять возможности для выполнения функций представительств.

"Дискриминационный характер данных мер противоречит также пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, согласно которому при применении положений Конвенции государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами", – добавили в МИД.

Поэтому 30 декабря временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России. Их предупредили, что Москва может дать ответ.

Ранее эстонские власти заявили, что три российских пограничника якобы пересекли государственную границу на 20 минут. Данный инцидент, как указали в Эстонии, усилил обеспокоенность вопросами национальной безопасности в стране.

Пограничники Литвы начали высаживать пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

