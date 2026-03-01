Форма поиска по сайту

01 марта, 17:46

Происшествия

США заявили об отсутствии планов масштабной наземной операции в Иране

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Oren Ziv

Президент США Дональд Трамп не планирует проведение крупномасштабной наземной операции в Иране. Об этом сообщили в сенате Соединенных Штатов.

Основные боевые действия, по словам представителей американской стороны, будут проходить на море и в воздухе. При этом предусмотрены поисково-спасательные операции для эвакуации сбитых пилотов, а крупные наземные силы будут задействованы только в исключительных случаях.

"Иран действительно имеет огромный арсенал ракет, и это будет приоритетной целью этой военной кампании: уничтожить этот арсенал, который угрожает американским войскам на базах от Индийского океана до Западной Европы", – заявил глава комитета по разведке Сената Том Коттон

По его словам, любые действия США будут строго ограничены и направлены на нейтрализацию угроз.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Во время одного из ударов погиб Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Спустя некоторое время, КСИР объявил о запуске 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию. В частности, взрывы уже сотрясли район аэропорта Абу-Даби.

происшествияза рубежом

