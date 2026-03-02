Трамп заявил, что США продолжат операцию в Иране до достижения ее целей

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные продолжат военную операцию против Ирана, пока не будут достигнуты ее цели. Об этом Трамп заявил в своем обращении в соцсети Truth Social.

"Боевые действия идут полным ходом. И они будут продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. У нас очень серьезные цели", – сообщил лидер США.

По словам Трампа, американские власти не могут позволить Ирану иметь ракеты большой дальности.

Издание Reuters приводит данные центрального командования ВС США, согласно которым американские бойцы поразили более тысячи целей с начала операции в Иране. Удары были нанесены по центрам командования и контроля, штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), объектам размещения баллистических ракет и средствам военной связи.

По данным агентства Tasnim, в результате обстрелов погибли семь иранских генералов. Среди них глава офиса Верховного главнокомандующего ВС Ирана генерал Мохаммад Ширази, генерал ВВС Мохсен Дарех Баги и пять генералов КСИР.

Ранее Трамп сообщил, что американские вооруженные силы потопили девять кораблей ВМС Ирана и уничтожили их штаб. Кроме того, американское Центральное командование подтвердило использование бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану.

Американский лидер допустил, что совместная военная операция США и Израиля в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.

При этом Вашингтон не планирует проведение крупномасштабной наземной операции в Иране. Основные боевые действия, по словам представителей американской стороны, будут проходить на море и в воздухе.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.