02 марта, 05:18

Общество

ГОСТ на чипсы будет введен в России с 1 апреля

Фото: depositphotos/seagamess

В России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы, он будет введен с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве отметили, что в РФ еще не было документа, который бы устанавливал единые требования к такому продукту. Новый стандарт будет распространяться на чипсы из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него.

ГОСТ будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Согласно стандарту, чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, с характерным для конкретного вида вкусом и запахом, а также с ощутимым ароматом используемых добавок или ароматизаторов.

Будут допускаться круглые вздутия на чипсах, возникающие при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости. Также ГОСТ не исключает наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле, но не более 20% от всей массы чипсов в упаковке. В упаковке могут быть и раскрошившиеся чипсы, но их должно быть не более 25%.

Вместе с тем новый стандарт устанавливает, что в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах из продуктов переработки картофеля или картофельных полуфабрикатов – не более 35%.

К данному ГОСТу также присоединились Белоруссия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Это позволит снизить технические барьеры, упростить контроль и наращивать объемы взаимной торговли на территории СНГ, подчеркнули в Росстандарте.

Ведомство также сформировало ГОСТ на бананы, которые ввозят в Россию из-за рубежа. Он вступил в силу с 1 марта. Теперь перед поступлением в магазины, при ввозе в страну, эти фрукты будут проверяться на внешний вид, запах, вкус и степень зрелости.

Помимо этого, в 2027 году в России появится новый ГОСТ на пиво, в том числе безалкогольное. Согласно текущему стандарту, предполагается использование только пшеничного и ячменного солода. При этом их доля должна должна быть не меньше 80%. Новый стандарт предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

"Новости дня": в России обновили ГОСТ на растворимый кофе

Читайте также


обществоеда

