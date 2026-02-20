В Росстандарте опровергли запрет на ввоз бананов короче 14 см по новому ГОСТу

Фото: depositphotos/MSeN

Вступающий в силу с 1 марта 2026 года межгосударственный стандарт на свежие бананы сортов Musa группы ААА не устанавливает запрета на ввоз продукции длиной менее 14 сантиметров. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.

В ведомстве уточнили, что положения нового ГОСТа в значительной степени повторяют требования действующего с 2000 года национального стандарта и направлены на гармонизацию правил в странах СНГ.

"Данный ГОСТ носит добровольный характер и применяется производителями и поставщиками на основе принципов добросовестной практики. Обязательность его применения может возникать только в случаях прямого указания в законодательстве, технических регламентах или договорных обязательствах", – уточнили в ведомстве.

Ранее в России началась разработка ГОСТа на трициклы. При этом учитываются не только российские требования безопасности, но и опыт их использования в азиатских странах. Пока власти не определили, относить ли трициклы к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.