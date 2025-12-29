Росстандарт утвердил ГОСТ на квесты для взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росстандарт утвердил ГОСТ на квест-комнаты для лиц старше 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

"Приказом <...> утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", – указано в сообщении.

В агентстве добавили, что решение о необходимости определения требований к данному виду услуг было принято из-за популярности такого досуга и увеличения числа организаций, которые их предоставляют. Одновременно с этим участились случаи причинения вреда здоровью участникам квестов из-за неаккуратных действий актеров и использования небезопасных элементов конструкций и механизмов.

Стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат и общие требования к организации и требованиям безопасности, в том числе пожарной. Кроме того, в нем прописаны требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу.

Документ должен снизить риски для участников, а также обеспечить прозрачные условия оказания услуг. Особое внимание при этом уделяется аспектам безопасности, которые связаны с использованием технических и сценических элементов.

Помимо этого, затрагивается взаимодействие персонала с участниками квеста и недопущение ситуаций, которые подвергают опасности всех.

Закрепляются требования к наличию и исправному состоянию средств связи между участниками и организаторами, регламент требований к техническому состоянию и исправности оборудования, установлены требования к обеспечению возможности экстренного прекращения квеста и оперативной эвакуации.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что утверждение ГОСТа даст организациям возможность внедрить в свою деятельность лучшие практики, чтобы повысить качество услуг и их безопасность.

"Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями – ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуги", – заключил он.

Ранее заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова рассказала, что в России планируют сформировать ГОСТ на критерии классификации компьютерных игр и игрушек в виде кино- и анимационных персонажей.

Документ находится на рассмотрении и проходит проверку. Каврусова выразила надежду, что в скором времени материалы будут переданы для одобрения в Росстандарт. По ее словам, необходимость в этом стандарте заключается в том, что сейчас в Сети транслируются жестокие мультфильмы и ролики.

