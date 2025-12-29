Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 15:58

Общество

Росстандарт утвердил ГОСТ на квесты для взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росстандарт утвердил ГОСТ на квест-комнаты для лиц старше 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

"Приказом <...> утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", – указано в сообщении.

В агентстве добавили, что решение о необходимости определения требований к данному виду услуг было принято из-за популярности такого досуга и увеличения числа организаций, которые их предоставляют. Одновременно с этим участились случаи причинения вреда здоровью участникам квестов из-за неаккуратных действий актеров и использования небезопасных элементов конструкций и механизмов.

Стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат и общие требования к организации и требованиям безопасности, в том числе пожарной. Кроме того, в нем прописаны требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу.

Документ должен снизить риски для участников, а также обеспечить прозрачные условия оказания услуг. Особое внимание при этом уделяется аспектам безопасности, которые связаны с использованием технических и сценических элементов.

Помимо этого, затрагивается взаимодействие персонала с участниками квеста и недопущение ситуаций, которые подвергают опасности всех.

Закрепляются требования к наличию и исправному состоянию средств связи между участниками и организаторами, регламент требований к техническому состоянию и исправности оборудования, установлены требования к обеспечению возможности экстренного прекращения квеста и оперативной эвакуации.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что утверждение ГОСТа даст организациям возможность внедрить в свою деятельность лучшие практики, чтобы повысить качество услуг и их безопасность.

"Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями – ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуги", – заключил он.

Ранее заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова рассказала, что в России планируют сформировать ГОСТ на критерии классификации компьютерных игр и игрушек в виде кино- и анимационных персонажей.

Документ находится на рассмотрении и проходит проверку. Каврусова выразила надежду, что в скором времени материалы будут переданы для одобрения в Росстандарт. По ее словам, необходимость в этом стандарте заключается в том, что сейчас в Сети транслируются жестокие мультфильмы и ролики.

Читайте также


общество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика