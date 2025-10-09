В РФ разработают ГОСТ на компьютерные игры и игрушки в виде мультперсонажей

Фото: depositphotos/romankosolapov

В России планируют сформировать ГОСТ на критерии классификации компьютерных игр и игрушек в виде кино- и анимационных персонажей. Об этом рассказала заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова на круглом столе в Госдуме, передает ТАСС.

Каврусова уточнила, что в настоящее время документ находится на рассмотрении и проходит проверку. Она выразила надежду, что в скором времени материалы будут переданы для одобрения в Росстандарт. По ее словам, необходимость в этом стандарте заключается в том, что сейчас в Сети транслируются жестокие мультфильмы и ролики.

Для игрушек уже были введены ГОСТы. Каврусова напомнила, что в один из стандартов входят советы для определения возраста, в котором дети должны играть с предметами конкретных игрушечных наименований. С 1 августа 2025 года в силу вступил еще один документ, который классифицирует игрушки.

Затронув тему тетрадей в рамках изменений в ГОСТе, представитель Росстандарта заявила о том, что производителей необходимо стимулировать к использованию госсимволики, образов героев или памятных исторических моментов России. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается, уточнила Каврусова.

Ранее в России разработали ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии. Он будет устанавливать общие критерии, подтверждающие заявления производителя о том, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения.

В Роскачестве связали актуальность разработки стандарта с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет в этом важную роль. Введение ГОСТа позволит отечественным изготовителям более эффективно конкурировать с иностранными компаниями на рынке веганской продукции, уточнили в ведомстве.

