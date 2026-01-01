Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 07:55

Политика

Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек в 2025 году

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны и Генштаба ВС РФ.

Помимо этого, за прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников, а также более 6,5 тысячи танков и прочих боевых бронированных машин.

Всего с начала российской спецоперации потери Украины превысили 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в декабре освободили 700 квадратных километров территории в ходе СВО. В частности, военные группировки войск "Север" освободили 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Наиболее крупным из них стал Волчанск.

Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса. Он отметил, что это возможно благодаря взятию Северска и эффективной работе в Константиновке, а также взаимодействию между группами войск "Запад" и "Центр".

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика