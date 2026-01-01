Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек в 2025 году

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны и Генштаба ВС РФ.

Помимо этого, за прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников, а также более 6,5 тысячи танков и прочих боевых бронированных машин.

Всего с начала российской спецоперации потери Украины превысили 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в декабре освободили 700 квадратных километров территории в ходе СВО. В частности, военные группировки войск "Север" освободили 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Наиболее крупным из них стал Волчанск.

Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса. Он отметил, что это возможно благодаря взятию Северска и эффективной работе в Константиновке, а также взаимодействию между группами войск "Запад" и "Центр".