Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель
Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса.
Он отметил, что это возможно благодаря взятию Северска и эффективной работе в Константиновке, а также взаимодействию между группами войск "Запад" и "Центр".
Российский лидер добавил, что "Южная" группировка войск демонстрирует хороший темп на этом "важнейшем направлении". Кроме того, Путин обратился к ее командующему и попросил его передать подчиненным свои наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за 2025 год под контроль России перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории.
В настоящее время армия ведет наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.
