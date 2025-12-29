Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 декабря, 17:26

Политика

Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса.

Он отметил, что это возможно благодаря взятию Северска и эффективной работе в Константиновке, а также взаимодействию между группами войск "Запад" и "Центр".

Российский лидер добавил, что "Южная" группировка войск демонстрирует хороший темп на этом "важнейшем направлении". Кроме того, Путин обратился к ее командующему и попросил его передать подчиненным свои наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за 2025 год под контроль России перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории.

В настоящее время армия ведет наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

