05 марта, 16:56

Экономика

Международные резервы России за неделю выросли на 13,9 млрд долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Российские международные резервы под конец 27 февраля 2026 года достигли 811,1 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда, следует из данных Центробанка РФ.

Согласно материалам, в процентном соотношении рост составил 1,7%. Основной причиной высоких показателей названа положительная переоценка активов.

В частности, 20-го числа прошлого месяца резервы составляли 797,2 миллиарда долларов, а рекордный показатель в размере 826,8 миллиарда был зафиксирован 30 января.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства. Средства представлены в иностранной валюте, специальных правах заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарном золоте.

Еще один рекордный показатель ранее был зафиксирован у золотых резервов России. Их объем к концу января 2026 года достиг 402,7 миллиарда долларов.

Уточнялось, что увеличение вложений России в этот драгметалл в середине зимы составило 23,3%, что и позволило добиться таких высоких значений в современной истории. При этом наибольший уровень золотых активов в резервах был зафиксирован 1 января 1993-го – 56,9%.

"Деньги 24": инфляция продолжает замедляться в России

экономика

Главное

