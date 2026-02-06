Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов

Фото: depositphotos/ras-slava

Объем золотых резервов России к концу января 2026 года достиг 402,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка РФ.

Согласно информации регулятора, к утру 1 февраля международные резервы страны поднялись до 833,6 миллиарда долларов, тогда как 1 января показатель составлял 754,9 миллиарда. Таким образом, увеличение вложений России в этот драгметалл в середине зимы составило 23,3%, что и позволило добиться рекордных показателей в современной истории.

В результате доля золота в российских активах возросла с зафиксированных месяцем ранее 43,3 до 48,3%. Это самый высокий показатель с января 1995 года, когда доля составляла 54,8%, несмотря на стоимость в 4,6 миллиарда долларов.

При этом наибольший уровень золотых активов в резервах был зафиксирован 1 января 1993-го – 56,9%, а самый низкий – в июне 2007 года, когда он составил всего 2,1%.

Ранее в кабмин внесли проект указа, предполагающий ограничение вывоза физлицами из страны золота в слитках по 100 граммов. С таким предложением еще в 2023 году выступила ФТС России. Тогда Росфинмониторинг фиксировал сильный рост числа незаконных и подозрительных операций с покупкой драгоценных металлов.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежное ограничение в 10 тысяч долларов. Оно уже действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств.